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Чехия просит ЕС о помощи с размещением беженцев из Украины

Суббота, 12 марта 2022, 22:22

Чехия просит активировать механизм гражданской защиты ЕС и помочь стране с поселением тысяч людей, выехавших из Украины в результате войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Представитель спасательной службы Павла Якубкова рассказала, что государство почти исчерпало свои способности полноценно принимать беженцев.

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"Мы стараемся находить всем жилье, но скоро сможем предлагать только минимальные условия с минимальными удобствами", – отметила она.

По ее словам, еще есть спортзалы и складские помещения, которые трудно назвать комфортными жилыми условиями, но когда иссякнут и эти возможности, придется устанавливать палаточные городки.

Чехия просит предоставить ей через механизм ЕС модульные дома для размещения людей. В стране уже семь таких комплектов, в каждом можно будет разместить 150 человек. Чехия надеется получить еще 25, что позволит поселить 2000 человек.

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Темы: ЧехияУкраинавойна
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