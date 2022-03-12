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Військові РФ за наводкою влучили ракетою у продсклад на Київщині

Субота, 12 березня 2022, 23:35

Російські військові влучили ракетою та зруйнували продовольчий склад в Броварському районі.

Джерело: голова Київської ОДА Олексій Кулеба у Telegram.

Дослівно: "З’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок. Закликаю всіх і кожного звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти поліції!".

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Теми: війнаКиївська областьпродукти
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