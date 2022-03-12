Военные РФ по наводке попали ракетой в продсклад в Киевской области
Суббота, 12 марта 2022, 23:35
Российские военные попали ракетой и разрушили продовольственный склад в Броварском районе.
Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram.
Дословно: "Выяснилось, что на крыше здания накануне диверсанты установили маячок. Призываю всех и каждого обращать внимание на подозрительные предметы на зданиях, дорогах, объектах инфраструктуры и немедленно сообщать в полицию!".
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