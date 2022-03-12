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Окупанти видумали "посібники" для створення фейків в Україні

Альона Мазуренко Субота, 12 березня 2022, 22:49
Окупанти видумали посібники для створення фейків в Україні
фото: pixabay

Центр протидії дезінформації при РНБО знайшов в соцмережах окупантів посібник для створення фейків проти України.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Деталі: Зокрема, окупанти окупанти пишуть як дезінформувати людей і пояснюють той чи інший прийом, посилаючись на знання "української психології".

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Дослівно: "Чітко виділяються 4 пункти у створенні фейків:

  • Фейк повинен бути банальним. Щоб впливати на широкі шари суспільства, не потрібно придумувати нічого надприродного. Краще додати навіть трохи абсурду. ("Націоналісти в Україні розпинають російських дітей")
  • Фейк повинен мати в собі потужний меседж і залишати простір для власних фантазій. ("Мер - російський шпигун")
  • Фейк має враховувати місцеві особливості. Достовірності йому придає прив'язка до місцевості. ("В селі Іванівка російські танки")
  • Багаторазове повторення. Написане трьома людьми в чаті уже стає істиною. А якщо додати сакральне "Влада всім бреше!", то цей фейк не спростує жоден аргумент".

В кінці цього "путівника" - чіткий заклик окупантам створювати фейки і поширювати в соцмережах України.

У центрі протидії дезінформації наголосили, що повідомляють про це, щоб донести всю серйозність і маштаб інформаційної війни.

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Теми: окупаціяРосіяУкраїнапропаганда
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