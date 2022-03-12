Оккупанты выдумали "пособия" для создания фейков в Украине

Центр противодействия дезинформации при СНБО нашел в соцсетях оккупантов пособие для создания фейков против Украины.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Детали: В частности, оккупанты пишут как дезинформировать людей и объясняют тот или иной прием, ссылаясь на знание "украинской психологии".

Дословно: "Четко выделяются 4 пункта в создании фейков:

Фейк должен быть банальным. Чтобы влиять на широкие слои общества, не нужно придумывать ничего сверхъестественного. Лучше добавить даже немного абсурда. ("Националисты в Украине распинают русских детей")

Фейк должен иметь мощный месседж и оставлять пространство для собственных фантазий. ("Мэр – русский шпион")

Фейк должен учитывать местные особенности. Достоверности ему придает привязка к местности. ("В селе Ивановка русские танки")

Многократное повторение. Написанное тремя людьми в чате уже становится истиной. А если добавить сакральное "Власть всем лжет!", то этот фейк не опровергнет ни одного аргумента".

В конце этого "путеводителя" – четкий призыв оккупантам создавать фейки и распространять в соцсетях Украины.

В центре противодействия дезинформации подчеркнули, что сообщают об этом, чтобы донести всю серьезность и масштаб информационной войны.