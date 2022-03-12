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Понад три тисячі тварин у притулку заблоковані окупантами на Київщині

Субота, 12 березня 2022, 23:17

Притулок для тварин "Сіріус", що розташований на Київщині, просить про створення гуманітарного коридору, щоб крім людей врятувати ще понад три тисячі тварин.

Джерело: заступниця директора притулку Ірина Лозова, Суспільне.

Дослівно: "17 днів у блокаді російськими окупантами. Стільки часу неможливо привезти їжу та ліки для людей і тварин. Усі мешканці Димерської ОТГ, 3165 собак та 218 котів нашого притулку стали заручниками війни. Притулок та вся громада на межі гуманітарної катастрофи".

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За її словами, запасів для тварин вистачить до 15 березня, бензину для генератора немає.

"Ми хочемо евакуювати тварин, привезти їжу та ліки. Ми не хочемо наражати їх на небезпеку", — відзначила Лозова.

Вона також розповіла, що наразі притулок шукає організації, які допоможуть евакуювати тварин закордон після створення коридору.

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Лозова повідомила, що притулком були надіслані листи до міжнародних зоозахисних організацій, до ЗМІ Європи та США, а також були відправлені звернення до найбільших зоозахисних організації Росії та Білорус

Теми: Київська областьвійнаРосія
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