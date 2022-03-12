Более трех тысяч животных в приюте заблокированы оккупантами в Киевской области

Приют для животных "Сириус", расположенный на Киевщине, просит о создании гуманитарного коридора, чтобы кроме людей спасти еще более трех тысяч животных.

Источник: заместитель директора приюта Ирина Лозовая, Суспільне.

Дословно: "17 дней в блокаде российскими оккупантами. Столько времени невозможно привезти пищу и лекарства для людей и животных. Все жители Дымерской ОТО, 3165 собак и 218 кошек нашего приюта стали заложниками войны. Приют и вся община на грани гуманитарной катастрофы".

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По ее словам, запасов для животных будет достаточно до 15 марта, бензина для генератора нет.

"Мы хотим эвакуировать животных, привезти еду и лекарства. Мы не хотим подвергать их опасности", — отметила Лозовая.

Она также рассказала, что приют ищет организации, которые помогут эвакуировать животных заграницу после создания коридора.

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Лозовая сообщила, что приютом были направлены письма в международные зоозащитные организации, в СМИ Европы и США, а также были отправлены обращения в крупнейшие зоозащитные организации России и Беларуси.