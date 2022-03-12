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Сербія відмовляється від збільшення авіарейсів до РФ

Субота, 12 березня 2022, 23:22

Через гостру критику Сербія повертається до довоєнної кількості авіарейсів до РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі телеканалу TV Pink заявив президент Сербії Александр Вучич.

"Нам кажуть – ви заробляєте на українській крові тощо. А ми маємо два замість одного літака. При цьому не чіпають тих, хто в НАТО, частково в Європі та Азії та мають у 30 разів більше рейсів, ніж ми. Наприклад Туреччина, і це їхнє власне рішення", — заявив Вучич.

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Нагадаємо, Сербію вже звинуватили у тому, що її використовують як лазівку, щоб обійти заборону на польоти між ЄС та Росією.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну "єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для Росії.

Air Serbia, яка в основному належить державі, подвоїла кількість прямих рейсів з Москви до Белграда до 15 на тиждень, щоб задовольнити швидко зростаючий попит.

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Теми: СербіяРосіяавіа
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