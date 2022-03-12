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Сербия отказывается от увеличения авиарейсов в РФ

Суббота, 12 марта 2022, 23:22

Из-за острой критики Сербия возвращается к довоенному количеству авиарейсов в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телеканала TV Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Нам говорят – вы зарабатываете на украинской крови и т.д. А у нас есть два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например Турция, и это их собственное решение", - заявил Вучич.

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Напомним, Сербию уже обвинили в том, что она используется как лазейка, чтобы обойти запрет на полеты между ЕС и Россией.

Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну "единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для России.

Air Serbia, в основном принадлежащая государству, удвоило количество прямых рейсов из Москвы в Белград до 15 в неделю, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос.

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Темы: СербияРосcияавиа
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