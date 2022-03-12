Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Літаки, гелікоптери, БПЛА: Повітряні сили порахували збитих "пташок" ворога за 12 березня

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 23:25
Літаки, гелікоптери, БПЛА: Повітряні сили порахували збитих пташок ворога за 12 березня

За підтвердженими даними, Протиповітряна оборона України 12 березня вразила 2 літаки, 2 гелікоптери та 2 безпілотники.

Джерело: командування Повітряних сил України

Дослівно: "Протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:

Реклама:
  • два російські вертольоти Ка-52;
  • один Су-34;
  • один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
  • два безпілотні літальні апарати.

Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження".

Деталі: Водночас у суботу по кількох військових об’єктах Повітряних сил завдано потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети окупантів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки влучила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

Попри це наголошується, що ударна авіація Повітряних сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, російські колони на марші та інші цілі.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Пам’ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!".

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: