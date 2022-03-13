Літаки, гелікоптери, БПЛА: Повітряні сили порахували збитих "пташок" ворога за 12 березня

За підтвердженими даними, Протиповітряна оборона України 12 березня вразила 2 літаки, 2 гелікоптери та 2 безпілотники.

Джерело: командування Повітряних сил України

Дослівно: "Протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження".

Деталі: Водночас у суботу по кількох військових об’єктах Повітряних сил завдано потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети окупантів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки влучила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

Попри це наголошується, що ударна авіація Повітряних сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, російські колони на марші та інші цілі.

Дослівно: "Пам’ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!".