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Самолеты, вертолеты, БПЛА: Воздушные силы посчитали, сколько минусует враг 12 марта

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 23:25
Самолеты, вертолеты, БПЛА: Воздушные силы посчитали, сколько минусует враг 12 марта

По подтвержденным данным, Противовоздушная оборона Украины 12 марта поразила 2 самолета, 2 вертолета и 2 беспилотника.

Источник: командование Воздушных сил Украины

Дословно: "Противовоздушная оборона государства сегодня минусует:

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  • два российских вертолета Ка-52;
  • один Су-34;
  • один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);
  • два беспилотных летательных аппарата.

Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных сил ВС Украины, требующие уточнения и подтверждения".

Детали: В субботу по нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты оккупантов перехвачены противовоздушной обороной. В то же время, большинство из них таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.

Несмотря на это, ударная авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, российские колонны на марше и другие цели.

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Дословно: "Помним, что тяжелые бои как в небе, так на земле даются нам дорогой ценой. Ведь у нас тоже болезненные потери. Каждый Герой, отдавший жизнь за свободу, будущую и счастливую жизнь наших детей, будет вечно жить в сердце каждого украинца!".

Темы: война
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