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Росія бомбардувала православну Святогірську Лавру

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 23:32
Росія бомбардувала православну Святогірську Лавру
фото: УПЦ

Під час бойових дій на території міста Святогірськ Донецької області 12 березня зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської Лаври, де перебували монахи і біженці.

Джерело: сайт УПЦ, Spravdi

Дослівно: "Як зазначили у Святогірській Лаврі, 12 березня під час обстрілів у місті внаслідок розриву вибухового пристрою неподалік території обителі від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці".

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Деталі: Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

Доповнено. 12 березня о 22:00 відбувся авіаудар по Свято-Успенській Святогірській Лаврі.

Авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, і який знаходиться біля входу до Святогірської Лаври.

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Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.

Декілька поранених відвезли до госпіталю м. Святогірська, решті надано допомогу в обителі. Загиблих немає.

У ніч з 12 на 13 березня всі біженці та брати були евакуйовані до монастирських підвалів.

Зараз у Святогірській Лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 дітей. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10000 осіб.

Керівництво Лаври інформує, що на території обителі та міста не було жодних військових формувань.

 
 

Довідково: Свято-Успенська Святогірська лавра УПЦ — монастир у Святогірську (Донецька область). Монастир розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця (так звані Святі гори).

Окрім наземних будівель, має крейдяні печери.

Перші письмові згадки про цей монастир датуються 1526 р.

Теми: церкваДонецька областьвійна
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