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Россия бомбила православную Святогорскую Лавру

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 23:32
Россия бомбила православную Святогорскую Лавру
фото: УПЦ

Во время боевых действий на территории города Святогорска Донецкой области 12 марта получили повреждения помещения Успенской Святогорской Лавры, где находились монахи и беженцы.

Источник: сайт УПЦ, Spravdi

Дословно: "Как отметили в Святогорской Лавре, 12 марта во время обстрелов в городе в результате разрыва взрывного устройства недалеко от территории обители от взрывной волны были повреждены помещения Лавры, в которых проживала братия монастыря и многочисленные беженцы".

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Детали: Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.

Дополнено. 12 марта в 22:00 произошел авиаудар по Свято-Успенской Святогорской Лавре.

Авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру.

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В результате страшной силы взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских отелях взрывной волной выбиты все окна и двери.

Несколько раненых отвезли в госпиталь Святогорска, остальным оказана помощь в обители. Погибших нет.

В ночь с 12 на 13 марта все беженцы и братья были эвакуированы в монастырские подвалы.

В настоящее время в Святогорской Лавре находятся 520 беженцев, из них 200 детей. В городе Святогорске беженцев и местных жителей около 10000 человек.

Руководство Лавры сообщает, что на территории обители и города не было никаких военных формирований.

 
 

Справка: Свято-Успенская Святогорская лавра УПЦ – монастырь в Святогорске (Донецкая область). Монастырь расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца (так называемые Святые горы).

Кроме наземных построек, имеет меловые пещеры.

Первые письменные упоминания об этом монастыре датируются 1526 г.

Темы: церковьДонецкая областьвойна
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