Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР", звідки тікатимуть люди.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "В результаті нападу на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР".
На велику ізольовану від усього світу зону. Де царюватиме бідність. Де усе визначатиметься тільки насильством. І звідки люди будуть тікати.
Як тільки можуть. Хто тільки може.
Подивіться зараз – хто їде з Росії. Хто виводить свій бізнес.
Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, які не хочуть жити на території, де свободи немає. Це бізнесмени, які відчувають: у них все відберуть, коли просто захочуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте, також нічого не варта.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Росія втрачає мізки. Втрачає таланти. Втрачає гроші.
Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані "днр" і "лнр"? На їхні аналоги?
Тільки повна деградація".