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Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 23:49
Росія перетворюється на аналог фейкової ДНР, звідки тікатимуть люди – Зеленський
скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР", звідки тікатимуть люди.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "В результаті нападу на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР".

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На велику ізольовану від усього світу зону. Де царюватиме бідність. Де усе визначатиметься тільки насильством. І звідки люди будуть тікати.

Як тільки можуть. Хто тільки може.

Подивіться зараз – хто їде з Росії. Хто виводить свій бізнес.

ВІДЕО ДНЯ

Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, які не хочуть жити на території, де свободи немає. Це бізнесмени, які відчувають: у них все відберуть, коли просто захочуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте, також нічого не варта.

Росія втрачає мізки. Втрачає таланти. Втрачає гроші.

Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані "днр" і "лнр"? На їхні аналоги?

Тільки повна деградація".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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