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Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 00:49
скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР", звідки тікатимуть люди.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "В результаті нападу на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР".

На велику ізольовану від усього світу зону. Де царюватиме бідність. Де усе визначатиметься тільки насильством. І звідки люди будуть тікати.

Як тільки можуть. Хто тільки може.

Подивіться зараз – хто їде з Росії. Хто виводить свій бізнес.

Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, які не хочуть жити на території, де свободи немає. Це бізнесмени, які відчувають: у них все відберуть, коли просто захочуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте, також нічого не варта.

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Росія втрачає мізки. Втрачає таланти. Втрачає гроші.

Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані "днр" і "лнр"? На їхні аналоги?

Тільки повна деградація".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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