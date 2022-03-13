Россия превращается в аналог фейковой "ДНР", откуда будут убегать люди – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР", откуда бегут люди.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "В результате нападения на Украину, российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В большую изолированную от всего мира зону. Где будет царствовать бедность. Где все будет определяться только насилием. И откуда люди будут убегать.
Как только могут. Кто только может.
Посмотрите сейчас – кто уезжает из России. Кто выводит собственный бизнес.
Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не желают жить на территории, где свободы нет. Это чувствующие бизнесмены: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит.
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Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги.
Но если это происходит с Россией, то что же ждет так называемые "ДНР" и "ЛНР"? На их аналоги?
Только полная деградация".