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Россия превращается в аналог фейковой "ДНР", откуда будут убегать люди – Зеленский

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 00:49
скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР", откуда бегут люди.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В результате нападения на Украину, российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В большую изолированную от всего мира зону. Где будет царствовать бедность. Где все будет определяться только насилием. И откуда люди будут убегать.

Как только могут. Кто только может.

Посмотрите сейчас – кто уезжает из России. Кто выводит собственный бизнес.

Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не желают жить на территории, где свободы нет. Это чувствующие бизнесмены: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит.

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Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги.

Но если это происходит с Россией, то что же ждет так называемые "ДНР" и "ЛНР"? На их аналоги?

Только полная деградация".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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