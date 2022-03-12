Россия превращается в аналог фейковой "ДНР", откуда будут убегать люди – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР", откуда бегут люди.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В результате нападения на Украину, российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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В большую изолированную от всего мира зону. Где будет царствовать бедность. Где все будет определяться только насилием. И откуда люди будут убегать.

Как только могут. Кто только может.

Посмотрите сейчас – кто уезжает из России. Кто выводит собственный бизнес.

ВИДЕО ДНЯ

Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не желают жить на территории, где свободы нет. Это чувствующие бизнесмены: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит.

Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги.

Но если это происходит с Россией, то что же ждет так называемые "ДНР" и "ЛНР"? На их аналоги?

Только полная деградация".