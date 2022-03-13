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США передасть Україні протитанкову та зенітну зброю

Неділя, 13 березня 2022, 02:53

Сполучені Штати найближчим часом передадуть Україні велику партію зброї на суму $200 млн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, пише Reuters.

Даними видання, Україна отримає протитанкові та зенітні системи, а аткож стрілкову зброю. При цьому видання не уточнює, що сааме буде передано Україні.

Натомість зазначається  допомога буде надана Києву "негайно".

Надання цієї допомоги було схвалено президентом США 12 березня. У відповідному меморандумі, розміщений на сайті Білого дому, вказується, що ці кошти будуть взяті з бюджету Міноборони США.

При цьому у документі не зазначається, на що вони мають бути витрачені.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, адміністрація Байдена вже працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити спрямування в Україну більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння.

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Обговорення тривають напередодні запланованої на наступному тижні поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічей з союзниками по НАТО в Брюсселі та Словаччині, яка разом з Польщею та Румунією вказали на готовність передати військову допомогу Україні. У Словаччині також є зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.

Теми: СШАвійназброя
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