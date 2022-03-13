США передаст Украине противотанковое и зенитное оружие

Соединенные Штаты в ближайшее время передадут Украине большую партию оружия на сумму $200 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет Reuters.

По данным издания, Украина получит противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. При этом издание не уточняет, что именно будет передано Украине.

В свою очередь, помощь будет предоставлена ​​Киеву "немедленно".

Оказание этой помощи было одобрено президентом США 12 марта. В соответствующем меморандуме, размещенном на сайте Белого дома, указывается, что эти средства будут взяты из бюджета Минобороны США.

При этом в документе не говорится, на что они должны быть потрачены.

Напомним, по данным американских СМИ, администрация Байдена уже работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить передачу в Украину более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения.

Обсуждения проходят накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которая вместе с Польшей и Румынией указала на готовность передать военную помощь Украине. В Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов противника и знаком украинцам.