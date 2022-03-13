Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США передаст Украине противотанковое и зенитное оружие

Воскресенье, 13 марта 2022, 00:53

Соединенные Штаты в ближайшее время передадут Украине большую партию оружия на сумму $200 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет Reuters.

По данным издания, Украина получит противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. При этом издание не уточняет, что именно будет передано Украине.

В свою очередь, помощь будет предоставлена ​​Киеву "немедленно".

Оказание этой помощи было одобрено президентом США 12 марта. В соответствующем меморандуме, размещенном на сайте Белого дома, указывается, что эти средства будут взяты из бюджета Минобороны США.

При этом в документе не говорится, на что они должны быть потрачены.

Напомним, по данным американских СМИ, администрация Байдена уже работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить передачу в Украину более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Обсуждения проходят накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которая вместе с Польшей и Румынией указала на готовность передать военную помощь Украине. В Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов противника и знаком украинцам.

Темы: СШАвойнаоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, обновленоРФ говорит, что "максимально сблизили" позиции по нейтральному статусу. В ОП опровергают

Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов

Зеленский предсказывает России возвращение в "лихие 90-е"

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Все новости...
США
В новом пакете помощи США для Украины - дополнительные $800 млн на оборону - СМИ
США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Последние новости
20:35
Макрон в разговоре с Путиным призвал прекратить блокаду Мариуполя
20:21
Италия арестовала имущество российского олигарха Мордашова стоимостью 105 млн евро
20:20
Шмигаль: хотим создать самую быструю таможню в мире
20:13
Ермак обещает, что капитуляции не будет, но будет новая мировая система безопасности
20:09
Генштаб ВСУ: За провал на аэродроме Гостомель РФ хочет отстранить комбрига
20:01
Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе продолжают доставать людей: есть тяжело раненные
20:00
Вражеская разведка над Одессой не удалась: дроны направились в ад
19:49
6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН
19:48
Оккупанты похитили секретаря горсовета Новой Каховки и пытают его
19:47
В Авдеевке под обстрелами погибли два человека, ранены трое – ОВА
Все новости...