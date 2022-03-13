Зеленський нагородив військових: серед них - перша жінка Герой України, удостоєна посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України: 17 з них – посмертно.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Я підписав два важливих укази. Про відзначення державними нагородами України...

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106-ти військовослужбовців Збройних Сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України. 17 з них, на жаль – посмертно.

І – указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка"...

Старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога.

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Старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу. Посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів.

Солдату Мрочку Костянтину Васильовичу. Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати.

Солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу. Посмертно. Героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям.

Сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок.

Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Посмертно. З 24-го лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала більше 10-ти військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!"

Деталі: Зеленський повідомив, що згідно з указом присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка":

Старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300-т окупантів.

Старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області, було знищено близько 50-ти осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятеро окупантів.

Слава всім Героям! Слава Україні!