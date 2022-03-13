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Зеленский наградил военных: среди них - первая женщина Герой Украины, удостоенная посмертно

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 00:04
Зеленский наградил военных: среди них - первая женщина Герой Украины, удостоенная посмертно
Владимир Зеленский. фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, мужественно проявивших себя в боях за независимость Украины: 17 из них – посмертно.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Я подписал два важных указа. О награждении государственными наградами Украины...

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106 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины. 17 из них, к сожалению, посмертно.

И – указ о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда"...

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.

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Старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая собратьев.

Солдату Мрочку Константину Васильевичу. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу. Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам.

Сержанту Ханину Андрею Павловичу. Посмертно. Защищая Волноваху Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг.

Сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов российских войск, оказывая помощь раненым. Первая женщина Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!"

Детали: Зеленский сообщил, что согласно указу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда":

Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

Старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

Слава всем героям! Слава Украине!

Темы: наградывойнаЗеленскийармия
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