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Шредер неофіційно поговорив з Путіним і українцями – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 02:55
Шредер під час зустрічі з Путіним, фото: Getty Images

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер кілька годин розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер ввечері.

Джерело: Reuters, Bild

Деталі: За даними видань, ця розмова стосувалася припинення війни в Україні. Хоча не повідомляється, чого вдалося досягти цією розмовою.

Bild із посиланням на поінформоване джерело, повідомляє, що Шредер також мав довгу розмову з одним із найближчих радників Путіна.

Шредер з дружиною покинули Москву в суботу вранці і вилетів до Стамбула, повідомляє німецьке видання, не розкриваючи жодних подробиць розмов.

Колишній канцлер Німеччини у понеділок увечері мав зустріч з українською делегацією на чолі з нардепом Рустемом Умеровим, який був раніше учасником переговорів з Росією про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за інформацією джерела Bild, зараз Шредер залишається єдиною людиною, яка мала розмову як з Путіним, так і з українською делегацією.

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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є особистим другом президента РФ, раніше розкритикував війну Путіна в Україні, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок". Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.

Донині, попри численні заклики у Німеччині та правлячій Соціал-демократичній партії, до якої належить політик, Шредер не дистанціювався від дій РФ в Україні.

СДПН вимагає, щоб він пішов у відставку з високооплачуваних посад в енергетичних компаніях РФ.

Що передувало: Повідомлялося, що Шредер, близький до президента РФ, у четвер у Москві зустрінеться з Путіним.

Теми: війнаРосіяПутінНімеччина
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