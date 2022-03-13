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Шредер неофициально поговорил с Путиным и украинцами – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 01:55
Шредер неофициально поговорил с Путиным и украинцами – СМИ
Шредер во время встречи с Путиным, фото: Getty Images

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер несколько часов разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в четверг вечером.

Источник: Reuters, Bild

Детали: По данным изданий, этот разговор касался прекращения войны в Украине. Хотя не сообщается, чего удалось добиться этим разговором.

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Bild со ссылкой на информированный источник, сообщает, что у Шредера также был долгий разговор с одним из ближайших советников Путина.

Шредер с супругой покинули Москву в субботу утром и вылетел в Стамбул, сообщает немецкое издание, не раскрывая никаких подробностей разговоров.

Бывший канцлер Германии в понедельник вечером встречался с украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым, который был ранее участником переговоров с Россией о прекращении огня на Донбассе.

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Кроме того, по информации источника Bild, сейчас Шредер остается единственным человеком, который разговаривал как с Путиным, так и с украинской делегацией.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.

До сих пор, несмотря на многочисленные призывы в Германии и правящей Социал-демократической партии, к которой принадлежит политик, Шредер не дистанцировался от действий РФ в Украине.

СДПГ требует, чтобы он ушел в отставку с высокооплачиваемых должностей в энергетических компаниях РФ.

Сообщалось, что из офиса Шредера в Германии начал увольняться персонал.

Кроме того, его лишили почетного членства в футбольном клубе "Боруссия".

Что было ранее: Сообщалось, что Шредер, близкий к президенту РФ, в четверг в Москве встретится с Путиным.

Темы: войнаРосcияПутинГермания
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