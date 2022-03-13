У Варшаві сотні осіб закликали Росію перестати стріляти в українських дітей

Сотні людей вийшли на марш підтримки України, на яку напала Росія, і закликали загарбників перестати стріляти в дітей.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Хода під гаслом "Матері закликають: перестаньте стріляти в дітей!" пройшла центром Варшави.

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У заході взяли участь, зокрема, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький з дружиною, маршалок Сейму Елжбєта Вітек, міністр соціальної політики Марлена Мальонг посол України Андрій Дещиця, співачка Тіна Кароль.

Учасники тримали в руках плакати з написами "Стоп агресії Росії проти Європи", "Поляки солідарні з українцями", "Зупинити війну", "Росіяни, перестаньте вбивати людей", "Зупинити бізнес з агресором" тощо. Лунали гасла "Київ – Варшава: спільна справа!", "Ні – війні!".

До присутніх перед початком маршу звернувся посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він подякував владі країни та пересічним полякам за підтримку України та українців у цей складний час.

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Дипломат підкреслив: Польща показує, що є справжнім другом України, українці ніколи не забудуть відкриті серця і простягнуту руку допомоги.

Учасники маршу пройшли повз посольство України і завершили ходу біля посольства Росії.