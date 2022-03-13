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В Варшаве сотни людей призвали Россию перестать стрелять в украинских детей

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 04:20
фото: Укринформ

Сотни людей вышли на марш поддержки Украины, на которую напала Россия, и призвали захватчиков перестать стрелять в детей.

Источник: Укринформ

Детали: Шествие под лозунгом "Матери призывают: перестаньте стрелять в детей!" прошла по центру Варшавы.

В мероприятии приняли участие, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с супругой, маршалок Сейма Элжбета Витек, министр социальной политики Марлена Мальонг посол Украины Андрей Дещица, певица Тина Кароль.

Участники держали в руках плакаты с надписями "Стоп агрессии россии против Европы", "Поляки солидарны с украинцами", "Остановить войну", "Россияне, перестаньте убивать людей", "Остановить бизнес с агрессором". Раздавались лозунги "Киев – Варшава: общее дело!", "Нет – войне!".

 

К собравшимся перед началом марша обратился посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он поблагодарил власти страны и рядовых поляков за поддержку Украины и украинцев в это сложное время.

 

Дипломат подчеркнул: Польша показывает, что является настоящим другом Украины, украинцы никогда не забудут открытые сердца и протянутую руку помощи.

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Участники марша прошли мимо посольства Украины и завершили шествие у посольства России.

 

Темы: ПольшаРосcияУкраинавойна
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