Укрзалізниця повідомила графік евакуаційних потягів на 13 березня – у межах України та за кордон.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними. Квитки на зворотні рейси є у продажу".

Деталі: В Укрзалізниці повідомляють, що додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня.

Зокрема, потяги для евакуації курсуватимуть:

15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро

11:00 - Житомир - Бердичів

13:00 - №7912 Бердичів - Львів

17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів

9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.

1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.

7:00 - №731 Дарниця - Дніпро

11:00 - №781 Дарниця - Дніпро

13:00 - №7801 Дарниця - Львів

16:00 - №7803 Дарниця - Львів

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм

12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль

16:00 - №797 Дніпро - Львів

17:30 - №782 Дніпро - Львів

14:00 - №7904 Жмеринка - Львів

10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп

16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм

15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці

14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп

11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів

16:00 - №7736 Кропивницький - Львів

15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород

12:0 - №255/256 Лиман - Львів

6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг

11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг

17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ

18:00 - №716 Львів - Київ-Пас

0:40 - №7603 Львів - Пшемисль

5:27 - №7605 Львів - Пшемисль

12:12 - №7609 Львів - Пшемисль

15:40 - №7611 Львів - Пшемисль

19:55 - №7601 Львів - Пшемисль

17:00 - Львів - Хелм

22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород

13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.

17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.

8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів

9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород

13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів

16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів

15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро

12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро

16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг

15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1

11:35 - №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)

16:50 - №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)

23:23 - Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)

12:30 - Мукачево – Будапешт (Угорщина)

Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.