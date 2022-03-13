Графік евакуаційних потягів на 13 березня
Неділя, 13 березня 2022, 04:40
Укрзалізниця повідомила графік евакуаційних потягів на 13 березня – у межах України та за кордон.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними. Квитки на зворотні рейси є у продажу".
Деталі: В Укрзалізниці повідомляють, що додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня.
Зокрема, потяги для евакуації курсуватимуть:
- 15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро
- 11:00 - Житомир - Бердичів
- 13:00 - №7912 Бердичів - Львів
- 17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів
- 9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.
- 1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.
- 7:00 - №731 Дарниця - Дніпро
- 11:00 - №781 Дарниця - Дніпро
- 13:00 - №7801 Дарниця - Львів
- 16:00 - №7803 Дарниця - Львів
- 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм
- 12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль
- 16:00 - №797 Дніпро - Львів
- 17:30 - №782 Дніпро - Львів
- 14:00 - №7904 Жмеринка - Львів
- 10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп
- 16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
- 15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці
- 14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп
- 11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів
- 16:00 - №7736 Кропивницький - Львів
- 15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород
- 12:0 - №255/256 Лиман - Львів
- 6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг
- 11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг
- 17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ
- 18:00 - №716 Львів - Київ-Пас
- 0:40 - №7603 Львів - Пшемисль
- 5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
- 12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
- 15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
- 19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
- 17:00 - Львів - Хелм
- 22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород
- 13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.
- 17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів
- 9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів
- 16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів
- 15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро
- 12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро
- 16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг
- 15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1
- 11:35 - №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
- 16:50 - №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
- 23:23 - Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)
- 12:30 - Мукачево – Будапешт (Угорщина)
Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.