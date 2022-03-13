Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Графік евакуаційних потягів на 13 березня

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 03:40
Графік евакуаційних потягів на 13 березня
фото: УЗ

Укрзалізниця повідомила графік евакуаційних потягів на 13 березня – у межах України та за кордон.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними. Квитки на зворотні рейси є у продажу".

Реклама:

Деталі: В Укрзалізниці повідомляють, що додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня.

Зокрема, потяги для евакуації курсуватимуть:

  • 15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро
  • 11:00 - Житомир - Бердичів
  • 13:00 - №7912 Бердичів - Львів
  • 17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів
  • 9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.
  • 1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.
  • 7:00 - №731 Дарниця - Дніпро
  • 11:00 - №781 Дарниця - Дніпро
  • 13:00 - №7801 Дарниця - Львів
  • 16:00 - №7803 Дарниця - Львів
  • 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм
  • 12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль
  • 16:00 - №797 Дніпро - Львів
  • 17:30 - №782 Дніпро - Львів
  • 14:00 - №7904 Жмеринка - Львів
  • 10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп
  • 16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
  • 15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці
  • 14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп
  • 11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів
  • 16:00 - №7736 Кропивницький - Львів
  • 15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород
  • 12:0 - №255/256 Лиман - Львів
  • 6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг
  • 11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг
  • 17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ
  • 18:00 - №716 Львів - Київ-Пас
  • 0:40 - №7603 Львів - Пшемисль
  • 5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
  • 12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
  • 15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
  • 19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
  • 17:00 - Львів - Хелм
  • 22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород
  • 13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.
  • 17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів
  • 9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород
  • 13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів
  • 16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів
  • 15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро
  • 12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро
  • 16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг
  • 15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1
  • 11:35 - №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
  • 16:50 - №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
  • 23:23 - Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)
  • 12:30 - Мукачево – Будапешт (Угорщина)

Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Укрзалізницяевакуаціябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: