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График эвакуационных поездов на 13 марта

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 04:40
фото: УЗ

Укрзализныця сообщила график эвакуационных поездов на 13 марта – в пределах Украины и за границу.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже".

Детали: В Укрзализныци сообщают, что дополнительно назначены рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта.

В частности, поезда для эвакуации будут курсировать:

  • 15:00 №7931 Авдеевка – Днепр
  • 11:00 – Житомир – Бердичев
  • 13:00 - №7912 Бердичев - Львов
  • 17:00 - №7764 Вознесенск – Львов
  • 9:00 - №722 Дарница – Харьков-Пас.
  • 1:00 - №754 Дарница – Харьков-Пас.
  • 7:00 - №731 Дарница - Днепр
  • 11:00 - №781 Дарница – Днепр
  • 13:00 - №7801 Дарница – Львов
  • 16:00 - №7803 Дарница – Львов
  • 10:30 - №907/908 Днепр – Хелм
  • 12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль
  • 16:00 - №797 Днепр - Львов
  • 17:30 - №782 Днепр – Львов
  • 14:00 - №7904 Жмеринка – Львов
  • 10:00 - №217/218 Запорожье-1 – Чоп
  • 16:00 - №912/911 Запорожье-1 – Хелм
  • 15:00 - №265/266 Краматорск - Черновцы
  • 14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп
  • 11:00 - №210/209 Кривой Рог – Львов
  • 16:00 - №7736 Кропивницкий – Львов
  • 15:00 - №225/226 Лиман – Ужгород
  • 12:0 - №255/256 Лиман – Львов
  • 6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог
  • 11:30 - №210/209 Львов – Кривой Рог
  • 17:00 - №261/262 Львов – Краматорск
  • 18:00 - №716 Львов – Киев-Пасс
  • 0:40 - №7603 Львов - Пшемысль
  • 5:27 - №7605 Львов - Пшемысль
  • 12:12 - №7609 Львов – Пшемысль
  • 15:40 - №7611 Львов – Пшемысль
  • 19:55 - №7601 Львов – Пшемысль
  • 17:00 – Львов – Хелм
  • 22:32 - №238/237 Одесса-Главная – Ужгород
  • 13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.
  • 17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов
  • 9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов
  • 16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов
  • 15:30 - №903/904 (904) Хелм – Днепр
  • 12:00 - №907/908 (906) Хелм – Днепр
  • 16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог
  • 15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1
  • 11:35 - №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
  • 16:50 - №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
  • 23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)
  • 12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)

Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

Темы: Укрзализныцяэвакуациябеженцы
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