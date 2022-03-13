Укрзализныця сообщила график эвакуационных поездов на 13 марта – в пределах Украины и за границу.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже".

Детали: В Укрзализныци сообщают, что дополнительно назначены рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта.

В частности, поезда для эвакуации будут курсировать:

15:00 №7931 Авдеевка – Днепр

11:00 – Житомир – Бердичев

13:00 - №7912 Бердичев - Львов

17:00 - №7764 Вознесенск – Львов

9:00 - №722 Дарница – Харьков-Пас.

1:00 - №754 Дарница – Харьков-Пас.

7:00 - №731 Дарница - Днепр

11:00 - №781 Дарница – Днепр

13:00 - №7801 Дарница – Львов

16:00 - №7803 Дарница – Львов

10:30 - №907/908 Днепр – Хелм

12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль

16:00 - №797 Днепр - Львов

17:30 - №782 Днепр – Львов

14:00 - №7904 Жмеринка – Львов

10:00 - №217/218 Запорожье-1 – Чоп

16:00 - №912/911 Запорожье-1 – Хелм

15:00 - №265/266 Краматорск - Черновцы

14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп

11:00 - №210/209 Кривой Рог – Львов

16:00 - №7736 Кропивницкий – Львов

15:00 - №225/226 Лиман – Ужгород

12:0 - №255/256 Лиман – Львов

6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог

11:30 - №210/209 Львов – Кривой Рог

17:00 - №261/262 Львов – Краматорск

18:00 - №716 Львов – Киев-Пасс

0:40 - №7603 Львов - Пшемысль

5:27 - №7605 Львов - Пшемысль

12:12 - №7609 Львов – Пшемысль

15:40 - №7611 Львов – Пшемысль

19:55 - №7601 Львов – Пшемысль

17:00 – Львов – Хелм

22:32 - №238/237 Одесса-Главная – Ужгород

13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.

17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов

9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов

16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов

15:30 - №903/904 (904) Хелм – Днепр

12:00 - №907/908 (906) Хелм – Днепр

16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог

15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1

11:35 - №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)

16:50 - №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)

23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)

12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)

Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.