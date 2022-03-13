График эвакуационных поездов на 13 марта
Воскресенье, 13 марта 2022, 04:40
Укрзализныця сообщила график эвакуационных поездов на 13 марта – в пределах Украины и за границу.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже".
Детали: В Укрзализныци сообщают, что дополнительно назначены рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта.
В частности, поезда для эвакуации будут курсировать:
- 15:00 №7931 Авдеевка – Днепр
- 11:00 – Житомир – Бердичев
- 13:00 - №7912 Бердичев - Львов
- 17:00 - №7764 Вознесенск – Львов
- 9:00 - №722 Дарница – Харьков-Пас.
- 1:00 - №754 Дарница – Харьков-Пас.
- 7:00 - №731 Дарница - Днепр
- 11:00 - №781 Дарница – Днепр
- 13:00 - №7801 Дарница – Львов
- 16:00 - №7803 Дарница – Львов
- 10:30 - №907/908 Днепр – Хелм
- 12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль
- 16:00 - №797 Днепр - Львов
- 17:30 - №782 Днепр – Львов
- 14:00 - №7904 Жмеринка – Львов
- 10:00 - №217/218 Запорожье-1 – Чоп
- 16:00 - №912/911 Запорожье-1 – Хелм
- 15:00 - №265/266 Краматорск - Черновцы
- 14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп
- 11:00 - №210/209 Кривой Рог – Львов
- 16:00 - №7736 Кропивницкий – Львов
- 15:00 - №225/226 Лиман – Ужгород
- 12:0 - №255/256 Лиман – Львов
- 6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог
- 11:30 - №210/209 Львов – Кривой Рог
- 17:00 - №261/262 Львов – Краматорск
- 18:00 - №716 Львов – Киев-Пасс
- 0:40 - №7603 Львов - Пшемысль
- 5:27 - №7605 Львов - Пшемысль
- 12:12 - №7609 Львов – Пшемысль
- 15:40 - №7611 Львов – Пшемысль
- 19:55 - №7601 Львов – Пшемысль
- 17:00 – Львов – Хелм
- 22:32 - №238/237 Одесса-Главная – Ужгород
- 13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.
- 17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов
- 9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
- 13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов
- 16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов
- 15:30 - №903/904 (904) Хелм – Днепр
- 12:00 - №907/908 (906) Хелм – Днепр
- 16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог
- 15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1
- 11:35 - №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
- 16:50 - №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
- 23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)
- 12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)
Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.