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Британський депутат просить накласти санкції на пропагандиста "Росія 1"

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 04:36

У Великій Британії депутат від лейбористської партії Стівен Кіннок попросив позбавити британського громадянства ведучого пропагандистського телеканалу "Росія 1" Сергія Брильова.

Джерело: The Guardian

Деталі: Також Кіннок просить заборонити Брильову в'їзд до Великобританії та заморозити його британські активи. Кіннок сказав, що на його думку, є явні докази того, що Сергій Брильов є пропагандистом Кремля та відіграє важливу роль у підтримці путінської варварської війни в Україні".

За словами Кіннока, британський уряд має провести повне та ретельне розслідування щодо Брильова, щоб вирішити, чи слід застосувати до нього санкції.

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ заявило, що не коментуватиме окремих випадків.

У 2018 році російський опозиціонер Олексій Навальний  з'ясував, що Брильов є громадянином Британії, а його сім’я володіє нерухомістю в Лондоні.

Брильов працював кореспондентом у Лондоні з 1996 по 2001 рік.

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На каналі  "Росія 1" описують війну в Україні як  "спеціальну військову операцію", розпочату "для захисту громадян України".

Теми: пропагандаРосіяВелика Британія
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