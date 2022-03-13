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Британский депутат просит наложить санкции на пропагандиста "Россия 1"

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 03:36

В Великобритании депутат от лейбористской партии Стивен Киннок попросил лишить британского гражданства ведущего пропагандистского телеканала "Россия 1" Сергея Брылева.

Источник: The Guardian

Детали: Также Киннок просит запретить Брылеву въезд в Великобританию и заморозить его британские активы. Киннок сказал, что, по его мнению, есть явные доказательства того, что Сергей Брылев является пропагандистом Кремля и играет важную роль в поддержке путинской варварской войны в Украине.

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По словам Киннока, британское правительство должно провести полное и тщательное расследование в отношении Брылева, чтобы решить, следует ли применить к нему санкции.

На прошлой неделе Министерство внутренних дел заявило, что не будет комментировать отдельные случаи.

В 2018 году российский оппозиционер Алексей Навальный выяснил, что Брылев является гражданином Британии, а его семья владеет недвижимостью в Лондоне.

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Брылев работал корреспондентом в Лондоне с 1996 по 2001 год.

На канале "Россия 1" описывают войну в Украине как "специальную военную операцию", начатую "для защиты граждан Украины".

Темы: пропагандаРосcияВеликобритания
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