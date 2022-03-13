Росіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція

Окупанти б'ють по Попасній (Луганська область) фосфорними боєприпасами.

Джерело: заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький в FB

Дослівно: "Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила".

Довідка. Такі боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором. Приклад дії такої зброї: