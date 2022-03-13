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Росіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 05:28
ФОТО: facebook.com/Bilosh

Окупанти б'ють по Попасній (Луганська область) фосфорними боєприпасами.

Джерело: заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький в FB

Дослівно: "Попасна.  Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила".

Довідка. Такі боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором. Приклад дії такої зброї:

 

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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