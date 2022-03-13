Росіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція
Неділя, 13 березня 2022, 05:28
Окупанти б'ють по Попасній (Луганська область) фосфорними боєприпасами.
Джерело: заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький в FB
Дослівно: "Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила".
Довідка. Такі боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором. Приклад дії такої зброї:
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