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Россияне бьют по Попасной запрещенными фосфорными боеприпасами — полиция

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 05:28
ФОТО: facebook.com/Bilosh

Оккупанты бьют по Попасной (Луганская область) фосфорными боеприпасами.

Источник: заместитель главы Патрульной полиции Алексей Белошицкий в FB

Дословно: "Попасная.  Применение фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродующая сила".

Справка. Такие боеприпасы содержат ядовитый белый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором. Пример воздействия такого оружия: 

 

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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