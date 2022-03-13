Россияне бьют по Попасной запрещенными фосфорными боеприпасами — полиция

Оккупанты бьют по Попасной (Луганская область) фосфорными боеприпасами.

Источник: заместитель главы Патрульной полиции Алексей Белошицкий в FB

Дословно: "Попасная. Применение фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродующая сила".

Справка. Такие боеприпасы содержат ядовитый белый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором. Пример воздействия такого оружия: