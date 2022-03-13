На Сумщині в неділю не буде гуманітарних коридорів
Неділя, 13 березня 2022, 05:53
У Сумській області в неділю, 13 березня, не передбачено гуманітарних коридорів.
Джерело: голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький
Дослівно: "13 березня 2022 "зелених коридорів" НЕ БУДЕ.
Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі".
Деталі: Також Живицький повідомляє, скільки людей виїхали 12 березня із Сумщини завдяки гуманітарним коридорам.
Отже, виїхали:
- 1453 авто — 5729 громадян,
- 113 автобусів — 4343 громадян
- 1 мікроавтобус — 10 громадян
з них:
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- м. Суми — 1154 авто (4516 громадян)
95 автобусів (3780 громадян)
- м. Лебедин — 28 авто (83 громадянина)
4 автобуси (52 громадянина)
- м. Конотоп — 115 авто (550 громадян)
7 автобусів (210 громадян)
- с. В.Писарівка — 2 авто (4 громадянина)
4 автобуси (80 громадян)
- с. Краснопілля — 10 авто (30 громадян)
- м. Тростянець — 144 авто (546 громадян)
3 автобуси (117 дорослих та 74 дитини)
1 мікроавтобус (10 громадян)