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На Сумщині в неділю не буде гуманітарних коридорів

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 04:53
На Сумщині в неділю не буде гуманітарних коридорів
facebook Живицького

У Сумській області в неділю, 13 березня, не передбачено гуманітарних коридорів.

Джерело: голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "13 березня 2022 "зелених коридорів" НЕ БУДЕ.

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Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі".

Деталі: Також Живицький повідомляє, скільки людей виїхали 12 березня із Сумщини завдяки гуманітарним коридорам.

Отже, виїхали:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1453 авто — 5729 громадян,
  • 113 автобусів — 4343 громадян
  • 1 мікроавтобус — 10 громадян

з них:

  • м. Суми — 1154 авто (4516 громадян)

95 автобусів (3780 громадян)

  • м. Лебедин — 28 авто (83 громадянина)

4 автобуси (52 громадянина)

  • м. Конотоп — 115 авто (550 громадян)

7 автобусів (210 громадян)

  • с. В.Писарівка — 2 авто (4 громадянина)

4 автобуси (80 громадян)

  • с. Краснопілля — 10 авто (30 громадян)
  • м. Тростянець — 144 авто (546 громадян)

3 автобуси (117 дорослих та 74 дитини)

1 мікроавтобус (10 громадян)

Теми: Сумська областьвійнаевакуація
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