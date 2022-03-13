На Сумщине в воскресенье не будет гуманитарных коридоров

В Сумской области в воскресенье, 13 марта, не предусмотрены гуманитарные коридоры.

Источник: глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий

Дословно: "13 марта 2022 года "зеленых коридоров" НЕ БУДЕТ.

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Мы продолжаем работать над их организацией и дальше".

Детали: Также Живицкий сообщает, сколько людей выехали 12 марта из Сумщины благодаря гуманитарным коридорам.

Итак, уехали:

ВИДЕО ДНЯ

1453 авто — 5729 граждан,

113 автобусов - 4343 граждан

1 микроавтобус – 10 граждан

из них:

г. Сумы – 1154 авто (4516 граждан)

95 автобусов (3780 граждан)

г. Лебедин — 28 авто (83 гражданина)

4 автобуса (52 гражданина)

г. Конотоп – 115 авто (550 граждан)

7 автобусов (210 граждан)

с. В.Писаревка – 2 авто (4 гражданина)

4 автобуса (80 граждан)

с. Краснополье – 10 авто (30 граждан)

г. Тростянец – 144 авто (546 граждан)

3 автобуса (117 взрослых и 74 ребенка)

1 микроавтобус (10 граждан)