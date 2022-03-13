На Сумщине в воскресенье не будет гуманитарных коридоров
Воскресенье, 13 марта 2022, 05:53
В Сумской области в воскресенье, 13 марта, не предусмотрены гуманитарные коридоры.
Источник: глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий
Дословно: "13 марта 2022 года "зеленых коридоров" НЕ БУДЕТ.
Мы продолжаем работать над их организацией и дальше".
Детали: Также Живицкий сообщает, сколько людей выехали 12 марта из Сумщины благодаря гуманитарным коридорам.
Итак, уехали:
- 1453 авто — 5729 граждан,
- 113 автобусов - 4343 граждан
- 1 микроавтобус – 10 граждан
из них:
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- г. Сумы – 1154 авто (4516 граждан)
95 автобусов (3780 граждан)
- г. Лебедин — 28 авто (83 гражданина)
4 автобуса (52 гражданина)
- г. Конотоп – 115 авто (550 граждан)
7 автобусов (210 граждан)
- с. В.Писаревка – 2 авто (4 гражданина)
4 автобуса (80 граждан)
- с. Краснополье – 10 авто (30 граждан)
- г. Тростянец – 144 авто (546 граждан)
3 автобуса (117 взрослых и 74 ребенка)
1 микроавтобус (10 граждан)