Джонсон обговорить з лідерами країн Балтії, як допомогти Україні
Неділя, 13 березня 2022, 05:20
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня зустрінеться з лідерами країн Балтії та Північної Європи в Лондоні – вони обговорять, як допомогти Україні.
Джерело: офіс Джонсона
Деталі: Уточнюється, що наступного тижня Джонсон прийме лідерів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF), до якої входять представники Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.
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Вони обговорять війну в Україні, довгострокову енергетичну безпеку та те, як вони можуть допомогти Україні відновитись після війни.
Очікується, що лідери погодяться на проведення додаткових військових навчань у Північній Атлантиці та Балтійському морі.