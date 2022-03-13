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Джонсон обговорить з лідерами країн Балтії, як допомогти Україні

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 05:20
Джонсон обговорить з лідерами країн Балтії, як допомогти Україні
ФОТО: GETTY

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня зустрінеться з лідерами країн Балтії та Північної Європи  в Лондоні – вони обговорять, як допомогти Україні.

Джерело: офіс Джонсона

Деталі: Уточнюється, що наступного тижня Джонсон прийме лідерів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF), до якої входять представники Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

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Вони обговорять війну в Україні, довгострокову енергетичну безпеку та те, як вони можуть допомогти Україні відновитись після війни.

Очікується, що лідери погодяться на проведення додаткових військових навчань у Північній Атлантиці та Балтійському морі.

Теми: Велика БританіяБорис Джонсонвійна
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