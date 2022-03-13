Джонсон обсудит с лидерами стран Балтии, как помочь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами стран Балтии и Северной Европы в Лондоне – они обсудят, как помочь Украине.

Источник: офис Джонсона

Детали: Уточняется, что на следующей неделе Джонсон примет лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), в который входят представители Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

Они обсудят войну в Украине, долгосрочную энергетическую безопасность и то, как они могут помочь Украине восстановиться после войны.

Ожидается, что лидеры согласятся на дополнительные военные учения в Северной Атлантике и Балтийском море.