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Джонсон обсудит с лидерами стран Балтии, как помочь Украине

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 05:20
Джонсон обсудит с лидерами стран Балтии, как помочь Украине
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами стран Балтии и Северной Европы в Лондоне – они обсудят, как помочь Украине.

Источник: офис Джонсона

Детали: Уточняется, что на следующей неделе Джонсон примет лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), в который входят представители Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

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Они обсудят войну в Украине, долгосрочную энергетическую безопасность и то, как они могут помочь Украине восстановиться после войны.

Ожидается, что лидеры согласятся на дополнительные военные учения в Северной Атлантике и Балтийском море.

Темы: ВеликобританияБорис Джонсонвойна
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