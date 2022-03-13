Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею

Російські окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Джерело: Львівська обласна військова адміністрація, голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий, "Суспільне"

Дослівно: "Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет.

Інформація щодо потерпілих встановлюється".

Деталі: Керівник Львівської області Максим козицький повідомив, що окупаційні сили здійснили авіаудар ракетами по території Міжнародного центру миротворчості та безпеки у проміжку з 3:00 до 4:00 неділі 13 березня.

Інформація про руйнування уточнюється.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив інформацію про авіаудар і закликав не публікувати фото та відео з місць обстрілів.

Речник Академії Сухопутних військ ЗСУ Антон Миронович сказав "Суспільному", що по одній із військових частин на Львівщині був завданий ракетно-бомбовий удар.

Попередньо без загиблих.

"За останніми даними, принаймні не було 200-х. По 300-х інформація уточнюється. Певну роль свою ППО відіграло", – сказав Миронович.

Довідка: Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як "Я́ворівський військовий поліго́н", розташований за 30 км на північний захід від Львова і близько за 20 км від кордону з Польщею.