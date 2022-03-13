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Львовщина: россияне выпустили 8 ракет по полигону вблизи границы с Польшей

Елена РощинаВоскресенье, 13 марта 2022, 06:14
Львовщина: россияне выпустили 8 ракет по полигону вблизи границы с Польшей
КПП Яворивского полигона, иллюстративное фото с wikipedia

Российские оккупанты  выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области.

Источник: Львовская областная военная администрация, глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий и городской глава Львова Андрей Садовой, "Суспільне"

Дословно: "Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет.

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Информация о потерпевших устанавливается".

Детали: Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что оккупационные силы совершили авиаудар ракетами по территории Международного центра миротворчества и безопасности в промежутке с 3:00 до 4:00 воскресенье 13 марта.

Информация о разрушении уточняется.

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Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил информацию об авиаударе и призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.

Пресс-секретарь Академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович сказал "Суспільне", что по одной из воинских частей на Львовщине был нанесен ракетно-бомбовый удар.

Предварительно без погибших.

"По последним данным, по крайней мере, не было 200-х. По 300-м информация уточняется. Определенную роль свою ПВО сыграло", – сказал Миронович.

Справка: Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворовский военный полигон", расположен в 30 км северо-западнее Львова и приблизительно в 20 км от границы с Польшей.

УП, дополнено
Темы: ЛьвовщинавойнаРосcияПольша
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