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Офіс Макрона: Путін не демонструє готовності припинити війну проти України

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 07:06
ФОТО: GETTY

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Володимир Путін не продемонстрував готовності припинити війну проти України під час розмови з Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Джерело: The Guardian з посиланням на заяву представника французького президента та німецького уряду, "Радіо Свобода"

Деталі: Шольц та Макрон закликали до негайного припинення вогню в Україні. Своєю чергою, Путін поінформував Макрона та Шольца про стан справ у переговорах між Москвою та Києвом, але не згадав про припинення вогню та звинуватив Україну у використанні мирних жителів як живий щит.

Як повідомляється, під час розмови Макрон звинуватив Путіна у "брехні" за заяви, що українські сили нібито порушили права людини.

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Теми: війнаРосія
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