Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Офис Макрона: Путин не демонстрирует готовность прекратить войну против Украины

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 06:06
Офис Макрона: Путин не демонстрирует готовность прекратить войну против Украины
ФОТО: GETTY

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Владимир Путин не продемонстрировал готовность прекратить войну против Украины во время разговора с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Источник: The Guardian со ссылкой на заявление представителя французского президента и немецкого правительства, "Радио Свобода"

Детали: Шольц и Макрон призвали к немедленному прекращению огня в Украине. В свою очередь Путин проинформировал Макрона и Шольца о состоянии дел в переговорах между Москвой и Киевом, но не упомянул о прекращении огня и обвинил Украину в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Реклама:

Как сообщается, во время разговора Макрон обвинил Путина во "лжи" за заявления, что украинские силы якобы нарушили права человека.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: