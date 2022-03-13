Офис Макрона: Путин не демонстрирует готовность прекратить войну против Украины

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Владимир Путин не продемонстрировал готовность прекратить войну против Украины во время разговора с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Источник: The Guardian со ссылкой на заявление представителя французского президента и немецкого правительства, "Радио Свобода"

Детали: Шольц и Макрон призвали к немедленному прекращению огня в Украине. В свою очередь Путин проинформировал Макрона и Шольца о состоянии дел в переговорах между Москвой и Киевом, но не упомянул о прекращении огня и обвинил Украину в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

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Как сообщается, во время разговора Макрон обвинил Путина во "лжи" за заявления, что украинские силы якобы нарушили права человека.