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Венедіктова: Більше 1700 кримінальних справ про воєнні злочини РФ

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 06:50

Станом на 12 березня Офіс генпрокурора розслідує 1717 кримінальних проваджень  щодо воєнних злочинів РФ в Україні.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у FB

Деталі: Офіс збирає докази російської агресії на єдиній загальнодержавній платформі warcrimes.gov.ua.

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Венедіктова закликала тих, хто став свідком чи жертвою воєнного злочину та має фото чи відеодокази, надавати їх правоохоронцям.

Нагадаємо: 1 березня Кримінальний суд в Гаазі взявся розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Знати більше: В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

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Теми: Офіс генпрокуроравійнаРосіякримінал
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