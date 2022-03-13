Венедіктова: Більше 1700 кримінальних справ про воєнні злочини РФ
Неділя, 13 березня 2022, 07:50
Станом на 12 березня Офіс генпрокурора розслідує 1717 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ в Україні.
Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у FB
Деталі: Офіс збирає докази російської агресії на єдиній загальнодержавній платформі warcrimes.gov.ua.
Венедіктова закликала тих, хто став свідком чи жертвою воєнного злочину та має фото чи відеодокази, надавати їх правоохоронцям.
Нагадаємо: 1 березня Кримінальний суд в Гаазі взявся розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.
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