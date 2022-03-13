Венедиктова: Более 1700 уголовных дел о военных преступлениях РФ
Воскресенье, 13 марта 2022, 06:50
По состоянию на 12 марта Офис генпрокурора расследует 1717 уголовных производств по военным преступлениям РФ в Украине.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в FB
Детали: Офис собирает доказательства российской агрессии на единой общегосударственной платформе warcrimes.gov.ua.
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Венедиктова призвала тех, кто стал свидетелем или жертвой военного преступления и имеет фото или видеодоказательства, предоставлять их правоохранителям.
Напомним: 1 марта Уголовный суд в Гааге взялся расследовать военные преступления РФ в Украине.
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