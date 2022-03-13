Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венедиктова: Более 1700 уголовных дел о военных преступлениях РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 06:50

По состоянию на 12 марта Офис генпрокурора расследует 1717 уголовных производств по военным преступлениям РФ в Украине.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в FB

Детали: Офис собирает доказательства российской агрессии на единой общегосударственной платформе warcrimes.gov.ua

Реклама:
 

Венедиктова призвала тех, кто стал свидетелем или жертвой военного преступления и имеет фото или видеодоказательства, предоставлять их правоохранителям.

Напомним: 1 марта Уголовный суд в Гааге взялся расследовать военные преступления РФ в Украине.

Знать больше: В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН

ВИДЕО ДНЯ

Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины

Темы: Офис генпрокуроравойнаРосcиякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Офис генпрокурора
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки
"Тыловые" командиры на Киевщине незаконно выписывали себе "боевые" премии
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: