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Венедиктова: Более 1700 уголовных дел о военных преступлениях РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 07:50

По состоянию на 12 марта Офис генпрокурора расследует 1717 уголовных производств по военным преступлениям РФ в Украине.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в FB

Детали: Офис собирает доказательства российской агрессии на единой общегосударственной платформе warcrimes.gov.ua

 

Венедиктова призвала тех, кто стал свидетелем или жертвой военного преступления и имеет фото или видеодоказательства, предоставлять их правоохранителям.

Напомним: 1 марта Уголовный суд в Гааге взялся расследовать военные преступления РФ в Украине.

Знать больше: В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН

Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины

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Темы: Офис генпрокуроравойнаРосcиякриминал
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