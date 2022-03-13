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Абсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄС

"Європейська правда"Неділя, 13 березня 2022, 07:24

Масштабне опитування, проведене одночасно у 4 державах ЄС, у тому числі в трьох "євроскептичних" державах, засвідчило історично високу підтримку членства України в ЄС громадянами цих держав.

"Європейська правда" має у розпорядженні дані опитування, яке було проведене у Німеччині, Франції, Італії та Польщі.

Усі без винятку держави мають стійку перевагу громадської думки на користь вступу України до ЄС.

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Найменшим виявився рівень підтримки у Франції, але й там він високий - 62% громадян підтримують вступ, 38% виступають проти. У Німеччині підтримка вступу є суттєво вищою, 69% заявили про те, що виступають за вступ України до ЄС. У Італії, яка має імідж проросійської держави, прибічників вступу ще більше, 71%, і відповідно противників 29%.

За рахунок ще більшого рівні підтримки на сході Європи (у Польщі – 91%) дослідники вважають, що загальноєвропейська підтримка перебуває на рівні приблизно 71%.

Крім того, 68% європейців після почату російської агресії схиляються до більшої безпекової інтеграції ЄС – створення так званої "європейської армії". У "західній трійці" підтримка спільної армії є найнижчою у Італії (59%), у Німеччині та Франції вона склала 66-68%.

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Як повідомлялося, Німеччина та Франція одні з нечисленних скептичних держав, що виступали проти прискореного надання Україні офіційного статусу кандидата на саміті ЄС у Версалі, апелюючи до того, що це нібито не має підтримки у їхньому суспільстві. Європейська правда вже поясняла, що цю думку можуть змінити масові демонстрації на підтримку нашого членства та пояснювала, як пересічні українці можуть на це вплинути.

Дослідження, яке цитує ЄвроПравда, спільно провели французький Фонд Жана Жореса (авторитетна організація, наближена до Соцпартії) та українська Ялтинська європейська стратегія (Yalta European Strategy, YES). У термін з 3 по 7 березня за їхнім замовленням соціологічні компанії опитали понад 4000 людей за репрезентативними вибірками, що представляють населення Німеччині, Франції, Італії та Польщі віком понад 18 років.

Також дані були інтерпольовані для представлення очікуваної загальноєвропейської позиції, зважаючи на те, що ці 4 держави є виразниками думок регіонів ЄС, та з урахуванням розподілу населення у цих регіонах.

Детально про результати саміту та подальший сценарій читайте в статті "Дорога до членства: що пообіцяли та що загальмували на "українському саміті" ЄС"

Теми: євроінтеграціяУкраїнаЄС
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