Абсолютное большинство немцев, французов и итальянцев – за вступление Украины в ЕС

Масштабный опрос, проведенный одновременно в 4 государствах ЕС, в том числе в трех "евроскептических" государствах, показал исторически высокую поддержку членства Украины в ЕС гражданами этих государств.

"Европейская правда" располагает данными опроса, проведенного в Германии, Франции, Италии и Польше.

Во всех без исключения государствах есть устойчивое преимуществом общественного мнения в пользу вступления Украины в ЕС.

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Самым низким оказался уровень поддержки во Франции, но там он высок - 62% граждан поддерживают вступление, 38% выступают против. В Германии поддержка вступления существенно выше, 69% заявили о том, что выступают за членство Украины в ЕС. В Италии, у которой есть имидж пророссийского государства, сторонников вступления еще больше, 71% (соответственно противников – 29%).

За счет еще большего уровня поддержки на востоке Европы (в Польше – 91%), исследователи считают, что общеевропейская поддержка находится на уровне примерно 71%.

Кроме того, 68% европейцев после начала российской агрессии склоняются к большей интеграции ЕС в сфере безопасности, с созданием так называемой "европейской армии". В "западной тройке" поддержка совместной армии ниже всего в Италии (59%), в Германии и Франции она составила 66-68%.

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Как сообщалось, Германия и Франция одни из немногочисленных скептиков, выступавших против ускоренного предоставления Украине официального статуса кандидата на саммите ЕС в Версале. Они апеллировали к тому, что это якобы не имеет поддержки в их обществе. Европейская правда уже поясняла, что это мнение могут изменить массовые демонстрации в поддержку нашего членства и объясняла, как обычные украинцы могут на это повлиять.

Исследование, на которое ссылается ЕвроПравда, совместно провели французский Фонд Жана Жореса (авторитетная организация, приближенная к Соцпартии) и украинская Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, YES). С 3 по 7 марта по их заказу социологические компании опросили более 4000 человек по репрезентативным выборкам, представляющим население Германии, Франции, Италии и Польши старше 18 лет.

Также данные были интерполированы для представления ожидаемой общеевропейской позиции, учитывая, что эти 4 государства являются выразителями мнений регионов ЕС и с учетом распределения населения в этих регионах.

Подробно о результатах саммита и дальнейшем сценарии читайте в статье "Дорога к членству: что пообещали и затормозили на "украинском саммите" ЕС"