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Ракетний обстріл Харкова: під завалами знайшли тіло жінки

Ірина БалачукНеділя, 13 березня 2022, 08:34
Знищений будинок у Харкові. Фото ДСНС

У Харкові рятувальники виявили тіло жінки під завалами у 5-поверховому будинку, куди нещодавно влучила ворожа ракета.

Джерело: ДСНС  

Дослівно ДСНС: "12 березня тривали аварійно-рятувальні роботи на вул. Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок. Під завалами на 4-поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки".

 
Знищений російською ракетою будинок у Харкові
Фото ДСНС 

Деталі: Рятувальники також продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Зокрема, за минулу добу відпрацювали близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

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Теми: Харківвійна
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