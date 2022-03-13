Ракетний обстріл Харкова: під завалами знайшли тіло жінки

У Харкові рятувальники виявили тіло жінки під завалами у 5-поверховому будинку, куди нещодавно влучила ворожа ракета.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "12 березня тривали аварійно-рятувальні роботи на вул. Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок. Під завалами на 4-поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки".

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Знищений російською ракетою будинок у Харкові Фото ДСНС

Деталі: Рятувальники також продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Зокрема, за минулу добу відпрацювали близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.