Ракетный обстрел Харькова: под завалами нашли тело женщины
Воскресенье, 13 марта 2022, 07:34
В Харькове спасатели обнаружили тело женщины под завалами в 5-этажном доме, куда недавно попала вражеская ракета.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "12 марта продолжались аварийно-спасательные работы на ул. Холодногорский города Харькова, где недавно вражеская ракета попала и 5-этажный жилой дом. Под завалами на 4 этаже было обнаружено тело погибшей 73-летней женщины".
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Детали: Спасатели также продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.
За прошедшие сутки отработали около 40 адресов, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.