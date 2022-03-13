Ракетный обстрел Харькова: под завалами нашли тело женщины

В Харькове спасатели обнаружили тело женщины под завалами в 5-этажном доме, куда недавно попала вражеская ракета.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "12 марта продолжались аварийно-спасательные работы на ул. Холодногорский города Харькова, где недавно вражеская ракета попала и 5-этажный жилой дом. Под завалами на 4 этаже было обнаружено тело погибшей 73-летней женщины".

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Уничтоженный российской ракетой дом в Харькове Фото ГСЧС

Детали: Спасатели также продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

За прошедшие сутки отработали около 40 адресов, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.