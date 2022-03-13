Кім: Окупанти нас бояться, поважають та хочуть стати громадянами України

Глава Миколаївської області Віталій Кім із посиланням на перехоплені розмови заявив, що російські окупанти бояться та поважають Збройні сили, а також хочуть стати громадянами України.

Джерело: Кім під час ранкового відеозвернення

Пряма мова Кіма: "Вранці 13 березня (окупанти – ред.) розбомбили "Зорю" (державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – ред.), по матеріальних воротах, напевно літаками. Наразі з'ясовуємо обставини.

За всіма перехопленнями, розмовами у Росії та Білорусі – орки не лише нас бояться, вони нас поважають. Поважають, що в нас такий дух.

Бояться та поважають. Це є основним показником того, що перемога буде за нами. Багато людей зараз хочуть стати громадянином України. Не знаю як на це реагувати.

Вони розуміють, що в нас краща, у нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство.

Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно рухатимемося вперед і відстоюватимемо рідну землю".

Довідка: 13 березня у Кіма День народження, йому 41 рік.

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