Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім: Окупанти нас бояться, поважають та хочуть стати громадянами України

Роман ПетренкоНеділя, 13 березня 2022, 07:48
Кім: Окупанти нас бояться, поважають та хочуть стати громадянами України

Глава Миколаївської області Віталій Кім із посиланням на перехоплені розмови заявив, що російські окупанти бояться та поважають Збройні сили, а також хочуть стати громадянами України.

Джерело: Кім під час ранкового відеозвернення

Пряма мова Кіма: "Вранці 13 березня (окупанти – ред.) розбомбили "Зорю" (державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – ред.), по матеріальних воротах, напевно, літаками. Наразі з'ясовуємо обставини.

Реклама:

За всіма перехопленнями, розмовами у Росії та Білорусі – орки не лише нас бояться, вони нас поважають. Поважають, що в нас такий дух.

Бояться та поважають. Це є основним показником того, що перемога буде за нами. Багато людей зараз хочуть стати громадянином України. Не знаю як на це реагувати.

Вони розуміють, що в нас краще, у нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство.

ВІДЕО ДНЯ

Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно рухатимемося вперед і відстоюватимемо рідну землю".

Довідка: 13 березня у Кіма День народження, йому 41 рік.

Читайте також: "Ї*аш їх!" або Доброго ранку, ми з України! − Віталій Кім 

Теми: Миколаївська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: