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Ким: Оккупанты нас боятся, уважают и хотят стать гражданами Украины

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 07:48
Ким: Оккупанты нас боятся, уважают и хотят стать гражданами Украины

Глава Николаевской области Виталий Ким со ссылкой на перехваты разговоров заявил, что российские оккупанты боятся и уважают Вооруженные силы, а также хотят стать гражданами Украины.

Источник: Ким во время утреннего видео-обращения

Прямая речь Кима: Утром 13 марта (оккупанты – ред.) разбомбили "Зорю" (государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – ред.), по материальным воротам, наверное самолетами. Сейчас выясняем обстоятельства.

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По всем перехватам, разговорам в России и Беларуси – орки не только нас боятся, они нас уважают. Уважают за то, что у нас такой дух.

Боятся и уважают. Это основной показатель того, что победа будет за нами. Много их людей сейчас хотят стать гражданином Украины. Не знаю, как на это реагировать.

Они понимают, что у нас лучше, у нас свобода и мы за неё боремся. А у них рабство.

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Хочется, чтоб наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперёд и отстаивать родную землю".

Справка: 13 марта у Кима День рождения, ему 41 год.

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Темы: Николаевская областьвойнаРосcия
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