Українські бійці захопили комплекс радіоелектронної боротьби росіян

10 Гірсько-штурмовій бригаді Збройних силу України вдалося захопити комплекс радіоелектро́нної боротьби російської армії.

Джерело: 10 Гірсько-штурмова бригада та Сухопутні війська ЗС України у Facebook

Дослівно 10 ОГШБр: "За минулу добу Едельвейсам вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер буде працювати проти самих свинособак".

Довідка: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада (10 ОГШБр,) – військове з'єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України, яке також відоме за назвою "Едельвейс".