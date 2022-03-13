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Українські бійці захопили комплекс радіоелектронної боротьби росіян

Олена РощінаНеділя, 13 березня 2022, 08:50
РЕБ, фото ЗСУ

10 Гірсько-штурмовій бригаді Збройних силу України вдалося захопити комплекс радіоелектро́нної боротьби російської армії.

Джерело: 10 Гірсько-штурмова бригада та Сухопутні війська ЗС України у Facebook

Дослівно 10 ОГШБр: "За минулу добу Едельвейсам вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер буде працювати проти самих свинособак".

Довідка: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада (10 ОГШБр,) – військове з'єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України, яке також відоме за назвою "Едельвейс".

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Теми: війнаЗбройні сили
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