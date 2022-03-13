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Украинские бойцы захватили комплекс радиоэлектронной борьбы россиян

Елена РощинаВоскресенье, 13 марта 2022, 08:50
РЭБ, фото ВСУ

10 Горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины удалось захватить комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии.

Источник: 10 Горно-штурмовая бригада и Сухопутные войска ВС Украины в Facebook

Дословно 10 ОГШБр: "За минувшие сутки Эдельвейсам удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих свинособак".

Справка: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (10 ОГШБр) – военное соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое также известно под названием "Эдельвейс".

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Темы: войнаВооруженные силы
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