Украинские бойцы захватили комплекс радиоэлектронной борьбы россиян
Воскресенье, 13 марта 2022, 08:50
10 Горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины удалось захватить комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии.
Источник: 10 Горно-штурмовая бригада и Сухопутные войска ВС Украины в Facebook
Дословно 10 ОГШБр: "За минувшие сутки Эдельвейсам удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих свинособак".
Справка: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (10 ОГШБр) – военное соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое также известно под названием "Эдельвейс".
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