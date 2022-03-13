Під обстріл окупантів потрапив евакуаційний потяг, загинула провідниця

Одна провідниця евакуаційного потяга загинула, одна отримала поранення у результаті російського авіанальоту на півночі Донецької області.

Джерело: Укрзалізниця та начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Усю ніч російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донеччини.

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Так, близько 00:00 годин внаслідок авіанальоту зазнав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів". Внаслідок цього цинічного злочину одна людина загинула, одна – поранена".

Деталі: В Укрзалізниці уточнили, що пасажирський потяг був уражений уламками під час обстрілу поблизу ст. Брусин.

Потяг прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.



Від отриманих ушкоджень одна з провідниць цього потяга загинула, інша отримала поранення. Жінку доставили до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.

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Укрзалізниця наразі працює над тим, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.