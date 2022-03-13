Под обстрел оккупантов попал эвакуационный поезд, погибла проводница

Одна проводница эвакуационного поезда погибла, одна получила ранения в результате российского авианалета на севере Донецкой области.

Источник: Укрзализныця и начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Всю ночь российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области.

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Так, около 00:00 часов в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск-Львов". В результате этого циничного преступления один человек погиб, один – ранен".

Детали: В "Укрзализнице" уточнили, что пассажирский поезд был поражен обломками при обстреле вблизи ст. Брусин.

Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в г. Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

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От полученных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая получила ранения. Женщину доставили в больницу г. Славянск, где ей предоставляется помощь.

Укрзализныця сейчас работает над тем, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале г. Лиман.