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Киянин видавав себе за жінку, щоб втекти до Румунії

Валентина РоманенкоНеділя, 13 березня 2022, 13:22
фото ДПСУ

На кордоні затримали мешканця Києва у жіночому вбранні, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Джерело: Державна прикордонна служба Україна

Дослівно: "Видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" житель столиці.  Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.

 

Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе".

Деталі: Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська.

Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції, а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Додатково: Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер.

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Усі порушники були затримані в адміністративному порядку. Їх також передадуть до поліції для подальших правових рішень.

Нагадаємо: Українським чоловікам у віці від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни. 

Винятки робляться, для тих чоловіків, хто має трьох дітей віком до 18 років, тих, хто не придатний до військової служби та має відповідні документи військово-лікарської комісії, тих, хто опікується особами з інвалідністю.

Теми: Прикордонна службакордон
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