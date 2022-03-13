Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Киянин видавав себе за жінку, щоб втекти до Румунії

Валентина РоманенкоНеділя, 13 березня 2022, 12:22
Киянин видавав себе за жінку, щоб втекти до Румунії
фото ДПСУ

На кордоні затримали мешканця Києва у жіночому вбранні, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Джерело: Державна прикордонна служба Україна

Дослівно: "Видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" житель столиці.  Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.

Реклама:
 

Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе".

Деталі: Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська.

Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції, а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Додатково: Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер.

 

Усі порушники були затримані в адміністративному порядку. Їх також передадуть до поліції для подальших правових рішень.

Нагадаємо: Українським чоловікам у віці від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни. 

Винятки робляться, для тих чоловіків, хто має трьох дітей віком до 18 років, тих, хто не придатний до військової служби та має відповідні документи військово-лікарської комісії, тих, хто опікується особами з інвалідністю.

Теми: Прикордонна службакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: